Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира в Ухане. Во втором раунде она одолела американку Энн Ли со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Александрова выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На счету Ли — один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Хейли Баптист (США).

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующая чемпионка — Арина Соболенко из Беларуси.