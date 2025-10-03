Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о том, как он смог построить профессиональную карьеру.

Александр Бублик
Александр Бублик globallookpress.com

«Я благодарен жизни за это.  Это случайность, стечение обстоятельств.  Наверное, это сильная эмоция.  Я настолько грезил тем, что хочу стать теннисистом!  Помню, мне было лет 12–13.  Мы сидели в Гатчине в нашей квартире.  По телевизору какой-то шаман рассказывал о каких-то практиках — в общем, о том, что наши линии на руках и длина пальцев определяют путь человека.  Что-то такое: если у тебя какой-то палец длиннее другого, то ты будешь успешен в своем деле.  Так мы верили!  Настолько сильно мы этого хотели!  » — сказал Бублик в интервью «ЧТИВО».

На данный момент Бублик является 16-й ракеткой мира.