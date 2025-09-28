Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Даниил Медведев globallookpress.com

В матче второго круга он уверенно обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину, занимающего 20-й номер рейтинга, со счетом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 25 минут.

За это время Медведев сделал пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать все три своих брейк-пойнта.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между французом Корентеном Муте и немцем Александром Зверевым.