Джокович: С Фритцем был невероятно напряженный матч

Представитель Сербииотреагировал на победу над американцемв четвертьфинале US Open 2025.

Джокович одолел соперника в четырех сетах — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Новак победил во всех 11 матчах против Фритца в карьере.

«Невероятно напряженный матч. Это был матч, в котором мог победить кто угодно. Мне повезло сохранить несколько решающих брейк-пойнтов во втором сете. Я думаю, что большую часть второго и третьего сетов он играл лучше. В таких матчах все решают несколько очков», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В полуфинале Открытого чемпионата США Джокович встретится с Карлосом Алькарасом из Испании.