Рублев прокомментировал выход в 4-й круг Открытого чемпионата США

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
«Я не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще. Очевидно, когда я в плохом ментальном состоянии, когда плохо двигаюсь, плохо играю, а соперник напротив действует свободно, в этом году я проиграл все такие матчи, особенно на грунте. Вся грунтовая серия — Монте-Карло, Барселона, Мадрид, я вообще не смог показать уровень. Был полностью заблокирован. Я не играл хорошо, но смог бороться.
Безусловно, для меня это изменение, потому что раньше такого не бывало. Это маленький шаг. Посмотрим», — приводит слова Рублева Punto de Break.
В 1/8 финала Рублев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.