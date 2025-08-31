Рублев прокомментировал выход в 4-й круг Открытого чемпионата США

Российский теннисиствысказался о своей игре после победы в третьем круге US Open 2025 надиз Гонконга (3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3).

«Я не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще. Очевидно, когда я в плохом ментальном состоянии, когда плохо двигаюсь, плохо играю, а соперник напротив действует свободно, в этом году я проиграл все такие матчи, особенно на грунте. Вся грунтовая серия — Монте-Карло, Барселона, Мадрид, я вообще не смог показать уровень. Был полностью заблокирован. Я не играл хорошо, но смог бороться.

Безусловно, для меня это изменение, потому что раньше такого не бывало. Это маленький шаг. Посмотрим», — приводит слова Рублева Punto de Break.

Прогнозы и ставки на US Open

В 1/8 финала Рублев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.