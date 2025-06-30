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    Циципас снялся в первом круге Уимблдона из-за травмы

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас (26-я ракетка мира) покидает Уимблдон после первого же круга.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    В матче против француза Валентена Руае (113) он уступил в двух первых сетах 3:6, 2:6, а затем принял решение сняться с турнира из-за болей в спине.

    Игра заняла всего 1 час 18 минут. За это время Циципас не смог реализовать 3 брейк-пойнта, допустил 7 двойных ошибок и выполнил 8 эйсов.

    Его соперник взял 3 брейк-пойнта из 4 возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил в8 эйсов.

    Теперь во втором круге Руае сразится с другим французом Адрианом Маннарино.

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