Циципас снялся в первом круге Уимблдона из-за травмы

Грек(26-я ракетка мира) покидает Уимблдон после первого же круга.

В матче против француза Валентена Руае (113) он уступил в двух первых сетах 3:6, 2:6, а затем принял решение сняться с турнира из-за болей в спине.

Игра заняла всего 1 час 18 минут. За это время Циципас не смог реализовать 3 брейк-пойнта, допустил 7 двойных ошибок и выполнил 8 эйсов.

Его соперник взял 3 брейк-пойнта из 4 возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил в8 эйсов.

Теперь во втором круге Руае сразится с другим французом Адрианом Маннарино.