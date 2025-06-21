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    Бублик — о финале против Медведева: Он последний русский, которого я еще не обыгрывал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик Карен Хачанов Даниил Медведев
    Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о победе над Кареном Хачановым и предстоящем матче с Даниилом Медведевым в финале турнира в Галле (Германия).

    Александр Бублик
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    Александр Бублик

    «Я больше года не выходил в финал и вернуться в него на турнире, где я выиграл крупнейший титул в карьере, очень много для меня значит. Я проделал большую работу, преодолел много препятствий. Я очень доволен.

    Не думаю, что в первом сете я что-то делал не так. Он провел невероятный турнир, и я желаю ему удачи и успеха, он играет очень здорово. У меня был один мини-брейк и один провал в его сосредоточенности в третьем сете — больше он мне ничего не дал. Так что мне нужно было использовать шансы — и я это сделал.

    Он тоже заслужил победу. И если он будет так играть, то выиграет много матчей.

    Медведев? Он последний российский игрок, которого я еще не обыгрывал. Я их всех обыгрывал. Сегодня впервые победил Карена.

    Даниил был проклятием всю мою карьеру. Но как мне сказал мудрый человек, чем больше ты кому-то проигрываешь, тем больше математических шансов, что в следующий раз ты победишь. Будем надеяться, что завтра мне повезет», — сказал Бублик после матча.

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    Отметим, что финальный поединок состоится завтра, 22 июня.

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