Ракетка Надаля продана за рекордные 157,3 тыс. долларов

На аукционе была продана ракетка Babolat, которойиграл в финале «Ролан Гаррос» 2017 года. Лот ушёл за 157,3 тыс. долларов, что стало рекордом по стоимости теннисной ракетки, сообщает ESPN

В том финале испанец уверенно обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1 и завоевал свой десятый титул на парижском турнире.

Предыдущий рекорд также принадлежал Надалю — в 2023 году ракетка, использованная им на Australian Open — 2022, была продана за $139,7 тыс. Тогда он одержал волевую победу в финале над россиянином Даниилом Медведевым, взяв верх в пяти сетах.

Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру в 2024 году, сыграв последний матч за сборную Испании в рамках Кубка Дэвиса.