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    Ракетка Надаля продана за рекордные 157,3 тыс. долларов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Рафаэль Надаль
    На аукционе была продана ракетка Babolat, которой Рафаэль Надаль играл в финале «Ролан Гаррос» 2017 года. Лот ушёл за 157,3 тыс. долларов, что стало рекордом по стоимости теннисной ракетки, сообщает ESPN.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В том финале испанец уверенно обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1 и завоевал свой десятый титул на парижском турнире.

    Предыдущий рекорд также принадлежал Надалю — в 2023 году ракетка, использованная им на Australian Open — 2022, была продана за $139,7 тыс. Тогда он одержал волевую победу в финале над россиянином Даниилом Медведевым, взяв верх в пяти сетах.

    Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру в 2024 году, сыграв последний матч за сборную Испании в рамках Кубка Дэвиса.

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