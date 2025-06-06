Тренер Синнера: У Музетти очень высокий потенциал

, тренер первой ракетки мира, высказался об игре. Он отметил, что теннисист активно прогрессирует.

«Меня не удивляют его улучшения. Если бы вы спросили меня об этом пять лет назад, я бы сказал вам, что у Лоренцо очень высокий потенциал. И теперь мы начинаем видеть более зрелого, более полного, более реализованного Лоренцо.

Он игрок, которого мы давно ожидали, и у него ещё вся карьера впереди. Я ожидаю от него ещё много важных моментов. И он может выиграть "Шлем", без сомнения», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

Прогнозы на теннис

Сегодня, 6 июня, на «Ролан Гаррос» — 2025 пройдет полуфинальный матч между Музетти и Карлосом Алькарасом из Испании.