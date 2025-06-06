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    Тренер Синнера: У Музетти очень высокий потенциал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Янник Синнер
    Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, высказался об игре Лоренцо Музетти. Он отметил, что теннисист активно прогрессирует.

    Лоренцо Музетти
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    Лоренцо Музетти

    «Меня не удивляют его улучшения. Если бы вы спросили меня об этом пять лет назад, я бы сказал вам, что у Лоренцо очень высокий потенциал. И теперь мы начинаем видеть более зрелого, более полного, более реализованного Лоренцо.

    Он игрок, которого мы давно ожидали, и у него ещё вся карьера впереди. Я ожидаю от него ещё много важных моментов. И он может выиграть "Шлем", без сомнения», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.

    Прогнозы на теннис

    Сегодня, 6 июня, на «Ролан Гаррос» — 2025 пройдет полуфинальный матч между Музетти и Карлосом Алькарасом из Испании.

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