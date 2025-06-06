Андреева и Шнайдер проиграли Эррани и Паолини в полуфинале парного «Ролан Гаррос»

Россиянкипроиграли итальянской пареи в полуфинале «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу итальянок.

Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Эррани и Паолини один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Эррани и Паолини в финале «Ролан Гаррос» сыграют с парой Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия).