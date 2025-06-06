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    Сборная РоссииРоссия — Нигерия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:18
    • Андреева и Шнайдер проиграли Эррани и Паолини в полуфинале парного «Ролан Гаррос»
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    Андреева и Шнайдер проиграли Эррани и Паолини в полуфинале парного «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Диана Шнайдер Мирра Андреева Сара Эррани Жасмин Паолини
    Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолин и в полуфинале «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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    Мирра Андреева и Диана Шнайдер

    Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу итальянок.

    Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Эррани и Паолини один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Эррани и Паолини в финале «Ролан Гаррос» сыграют с парой Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия).

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