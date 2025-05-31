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    Пол прокомментировал победу над Хачановым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Томми Пол
    Американский теннисист Томми Пол высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым в 3-м круге «Ролан Гаррос».

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Встреча продлилась 4 часа 11 минут. Пол победил в пяти партиях со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.

    «Чувствую себя на все 100%. Мне нравится играть перед вами, ценю вашу поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

    Нравится это покрытие, здесь так весело выступать. Не все матчи длятся по четыре часа, но это была потрясающая битва от нас обоих. Мы оба хорошо сыграли», — сказал Пол после матча.

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    Соперником Пола в 1/8 финала будет Алексей Попырин из Австралии.

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