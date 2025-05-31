Пол прокомментировал победу над Хачановым

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
Встреча продлилась 4 часа 11 минут. Пол победил в пяти партиях со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.
«Чувствую себя на все 100%. Мне нравится играть перед вами, ценю вашу поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.
Нравится это покрытие, здесь так весело выступать. Не все матчи длятся по четыре часа, но это была потрясающая битва от нас обоих. Мы оба хорошо сыграли», — сказал Пол после матча.
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Соперником Пола в 1/8 финала будет Алексей Попырин из Австралии.