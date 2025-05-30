Свентек прокомментировала свою победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мирапрокомментировала свою победу в матче 3-го круга «Ролан Гаррос» против румынки(6:2, 7:5).

«Главное изменение — я играла на другой арене и против другой соперницы. В данном случае, мне кажется, она придавала мячу гораздо больше вращения, чем, например, Эмма Радукану. Поэтому разница ощущалась. Сегодня мячи летели быстрее, топспин играл большую роль при контроле ударов, и в воздухе мяч шел быстрее. Даже по подаче можно заметить — мы обе подавали быстрее, чем обычно. Так что ощущения были немного другими. Конечно, даже при выборе натяжки струн заметно влияние — приходится вносить небольшие коррективы», — сказал Свентек на пресс-конференции.

Полька в матче четвертого круга турнира сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.