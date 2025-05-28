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    Рууд неожиданно уступил во втором круге РГ-2025

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Каспер Рууд Ролан Гаррос
    Норвежец Каспер Рууд (8-я ракетка мира) не смог пройти второй круг на открытом чемпионате Франции 2025 года.

    Каспер Рууд
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    Каспер Рууд

    Его обидчиком стал португалец Нуну Боржеш (41), который смог победить со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

    Отметим, что по ходу матча Рууд получил травму и брал тайм-аут в третьем сете.

    Соперники были на корте 2 часа 18 минут. Рууд реализовал 3 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил 8 эйсов и допустил 3 двойные ошибки.

    Боржеш не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 и выполнил 6 эйсов.

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