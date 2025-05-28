Рууд неожиданно уступил во втором круге РГ-2025

Каспер Рууд Фото: globallookpress.com
Его обидчиком стал португалец Нуну Боржеш (41), который смог победить со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.
Отметим, что по ходу матча Рууд получил травму и брал тайм-аут в третьем сете.
Соперники были на корте 2 часа 18 минут. Рууд реализовал 3 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил 8 эйсов и допустил 3 двойные ошибки.
Боржеш не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 и выполнил 6 эйсов.
В третьем круге «Ролан Гаррос» португалец сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным(25).