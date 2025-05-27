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    Мирра Андреева: С середины матча первого круга начала играть так, как умею

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Ролан Гаррос
    Первая ракетка России Мирра Андреева прокомментировала свою победу в матче первого круга «Ролан Гарроса» против Кристины Букши из Испании (6:4, 6:3).

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Я стараюсь всегда настраиваться на матч по отдельности, не смотря с кем играю. Не знаю, насколько лёгкая у меня сетка, но если эксперты так говорят, может, так оно и есть. Я каждый матч стараюсь показывать свой лучший теннис, и не важно, с кем играю. С середины матча первого круга начала играть, как умею. Очень рада, что выиграла», — приводит слова Андреевой «Советский спорт».

    Андреева во втором круге встретится с победительницей пары Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

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