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    Мирра Андреева уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла у Кристины Букши в первом круге «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

    Андреева выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Букша ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В следующем круге 18-летняя Андреева сыграет против победительницы матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

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