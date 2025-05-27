Мирра Андреева уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткавыиграла ув первом круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Андреева выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Букша ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В следующем круге 18-летняя Андреева сыграет против победительницы матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).