Блинкова проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткапроигралаиз Хорватии в первом круге «Ролан Гаррос».

Встреча продлилась 2 часа и 42 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Блинкова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич восемь эйсов, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Во втором круге «Ролан Гаррос» Векич встретится с победителем матча Каролин Гарсия — Бернарда Пера.