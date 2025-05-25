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    Блинкова проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Анна Блинкова Донна Векич
    Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла Донне Векич из Хорватии в первом круге «Ролан Гаррос».

    Анна Блинкова
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    Анна Блинкова

    Встреча продлилась 2 часа и 42 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

    Блинкова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич восемь эйсов, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Во втором круге «Ролан Гаррос» Векич встретится с победителем матча Каролин Гарсия — Бернарда Пера.

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