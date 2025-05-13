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    Алькарас: В матче с Хачановым мне было тяжело физически

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Карен Хачанов
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Алькарас одолел уроженца Москвы со счетом 6:3, 3:6, 7:5.

    «Просто невероятно выиграть в концовке у такого серьёзного соперника, как Карен Хачанов. Мне было тяжело физически. Ничего не болело, просто была усталость. Это был изнуряющий матч. Пришлось много бегать. Я очень горжусь тем, как боролся за каждый мяч.

    Во втором сете вёл с брейком, но потом, наверное, немного потерял концентрацию. Он начал играть отлично. Я очень рад, что смог забыть об этом и постараться начать третий сет намного лучше. Думаю, у меня это получилось. Я просто боролся и доволен этим», — сказал Алькарас после матча.

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    В 1/4 финала турнира в Риме Алькарас встретится с британцем Джеком Дрейпером.

    третья ракетка мира

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