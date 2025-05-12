Музетти: Нужно очень серьезно относиться к Медведеву

Итальянецотметил, чего он ждет от матча против россиянинав четвертом круге «Мастерса» в Риме.

«Не знаю, являюсь ли я фаворитом... Предпочитаю ничего не говорить. Нужно очень серьезно относиться к Даниилу, он всегда сложный соперник. Да, это правда, что наши предыдущие матчи проходили на другом покрытии, и с тех пор прошло немало времени.

В нашей жизни многое изменилось. Я буду думать о том, что зависит от меня: о том, чтобы выйти на корт с полной решимостью и другим настроем», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

В третьем круге турнира в Риме Музетти одолел американца Брэндона Накасиму со счетом 6:4, 6:3. Медведев ранее победил Алексея Попырина из Австралии — 6:4, 6:1.