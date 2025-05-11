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    Синнер: Были сомнения перед тем, как выйти на корт

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своих эмоциях от возвращения на корт после трехмесячной дисквалификации.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Конечно, сомнения были, это нормально. Было бы очень странно, если бы у меня их не было, это звучало бы очень высокомерно. Были сомнения перед тем, как выйти на корт, относительно того, что произойдет в следующем гейме.

    Приходится с этим жить, потому что это означает, что это важно для тебя, что ты хочешь совершенствоваться, показать себя таким, какой ты есть, что хочешь достичь чего-то особенного. Думаю, что у каждого из нас ежедневно есть какие-то опасения», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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    Напомним, что Синнер переиграл аргентинца Мариано Навоне на старте турнира в Риме.

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