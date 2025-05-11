Синнер: Были сомнения перед тем, как выйти на корт

Итальянский теннисиствысказался о своих эмоциях от возвращения на корт после трехмесячной дисквалификации.

«Конечно, сомнения были, это нормально. Было бы очень странно, если бы у меня их не было, это звучало бы очень высокомерно. Были сомнения перед тем, как выйти на корт, относительно того, что произойдет в следующем гейме.

Приходится с этим жить, потому что это означает, что это важно для тебя, что ты хочешь совершенствоваться, показать себя таким, какой ты есть, что хочешь достичь чего-то особенного. Думаю, что у каждого из нас ежедневно есть какие-то опасения», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Прогнозы на теннис

Напомним, что Синнер переиграл аргентинца Мариано Навоне на старте турнира в Риме.