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    Хачанов: Главное всегда — это победа, поэтому имеем то, что имеем

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над аргентинцем Романом Андресом Бурручагой во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Старт получился непростой, можно сказать, что я полностью вошёл в турнир. Опять же, и физически, и эмоционально, поскольку встреча выдалась очень трудной. Опять же, никогда не знаешь, как лучше начать — с лёгкого матча, допустим, 6:2, 6:2, и дальше тебе встретятся тяжёлые соперники, тяжёлые ситуации, с которыми надо будет справляться; или же вот такого формата матч. Поэтому мне не выбирать. Главное всегда — это победа, поэтому имеем то, что имеем.

    Посмотрели предыдущий матч — он обыграл Сонего достаточно легко — 6:2, 6:3. В принципе, сегодня прочувствовал, почему он его обыграл, это не случайность. Он типичный грунтовик, типичный аргентинский игрок, который любит играть на грунте, вырос на грунте. Поэтому с тренерами готовились — с Женей [Донским], с моим тренером Ведраном Мартичем перед матчем.

    То есть делали план на игру, посмотрели пару разных решений, которые у него были, собрали информацию, которая была. И в принципе, опять же, всегда вопрос — как поставить свою схему действий, наложить свой геймплан на его игру. Плюс, конечно, ты сам всегда стараешься в матче. Вопрос только в уровне, который показываешь. Сегодня я считаю, что уровень был достаточно высокий. Мы хорошо начали, и даже в один момент он ни в чём не уступал. И по скорости, и по передвижению, само собой, он создавал очень тяжёлые контратаки. И правда тяжёлые розыгрыши были.

    Каждый мяч надо было прям выигрывать, выгрызать. Только в третьем сете я как раз почувствовал и заметил, что он чуть сбавил именно ритм. Хотя, конечно, может быть и я чуть лучше стал действовать. Мы же внутри матча, и в какой-то момент он становился всё более физическим зависимым. Может, он почувствовал после второго сета, что может выиграть. В этом и есть разница. Не всё так примитивно и однозначно. Так или иначе, но в третьем сете я прямо увидел, что он начал допускать ошибки, которые, может быть, не делал до этого», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

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    В следующем круге Хачанов сыграет с итальянцем Франческо Пассаро.

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