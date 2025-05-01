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    Рууд: Если посмотреть на расклады, то я должен был проиграть Медведеву и сегодня

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Каспер Рууд
    15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:5) в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Мадриде.

    Каспер Рууд
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    Каспер Рууд

    «Вчера я посмотрел нашу статистику и увидел, что он обыграл меня на траве, на открытом харде и на крытом тоже... Оставался только грунт. Поэтому подумал: "Пожалуйста, не доводи до 0:4". Теперь хотя бы 1:3.

    Удивлен выходу в полуфинал? Если посмотреть на расклады, то я должен был проиграть и сегодня, и до этого. Так что немного да.

    Я приехал сюда после довольно тяжелого поражения в Барселоне. Я немного поработал над собой, особенно над ментальной частью — над отношением к матчам и турнирам. Так что я приехал сюда, став улучшенной версией себя.

    Я играю здесь очень интенсивно, хотелось бы это сохранить. В последнее время мне будто не хватало внутреннего огня, и я рад, что нашел его в Мадриде», — поделился Рууд в послематчевом интервью на корте.

    Рууд впервые в карьере одержал победу над Медведевым. Предыдущие три встречи завершались в пользу россиянина.

    Рууд в полуфинале встретится с победителем встречи между Франсиско Серундоло из Аргентины и Якубом Меншиком из Чехии.

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