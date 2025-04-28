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    Мирра Андреева: Раньше я больше ощущала себя как аутсайдер

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Первая ракетка России Мирра Андреева отметила, как она справляется с тем, что люди ждут от нее больших побед.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Мирра Андреева является 7-й ракеткой мира. В 2025 году российская теннисистка выиграла два турнира кряду — в Дубае и Индиан-Уэллсе.

    «Теперь я чувствую, что люди многого от меня ждут. Раньше я больше ощущала себя как аутсайдер. Все хотели, чтобы я выигрывала, но понимали, что время еще не пришло. А теперь я чувствую, что люди ожидают от меня побед на больших турнирах, в больших матчах. Но это теннис, где ты никогда не знаешь, что произойдет. Тогда люди говорили: "Она будет первой ракеткой, будет выигрывать Шлемы, побеждать всех топ-игроков". А я думала: "Да, конечно, позвольте мне просто наслаждаться игрой".

    Я не обращала внимания на эти слова. Но сейчас, когда я играю на больших турнирах и в больших матчах, вижу сообщения или слышу, как люди говорят, что верят в меня и ждут побед, и тогда временами я могу чересчур обдумывать это.

    Сейчас, не знаю, как, но мне удается не зацикливаться на этом потому что у меня столько всего происходит за пределами корта, что особо нет времени об этом думать. Например, я все еще учусь в школе, мне осталось пару месяцев. Так что у меня просто нет времени на то, чтобы зацикливаться на ожиданиях и давлении. Хотя иногда такие мысли просачиваются, и я не могу это контролировать. Так что я рада, что рядом со мной есть тренер Кончита Мартинес, потому что она помогает мне справляться с давлением и ожиданиями. Со временем я сама учусь ставить некий барьер от всего этого», — сказала Андреева в интервью Каролин Гарсии на YouTube-канале Tennis Insider Club.

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