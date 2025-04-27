Ольховский: Рублеву надо разобраться с психологическим состоянием

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном парном разрядевысказался о поражениив 3-м круге турнира в Мадриде.

Напомним, что россиянин уступил Александру Бублику со счетом 4:6, 6:0, 4:6.

«На самом деле изначально говорил, что Андрею надо разобраться, в первую очередь, с психологическим состоянием. Матч с Бубликом проходил как горки — первый сет Бублик сыграл уверенно и классно, во втором Андрей перехватил инициативу, а в решающем Александр вновь включился. Когда надо, он выигрывает нужные очки, тогда как у Рублева это не получается. Плюс на высоте с Бубликом всегда опасно играть, ему в этих условиях комфортнее.

Как разобраться с психологическим состоянием? У Рублева есть команда, появился Марат Сафин. Думаю, они разберутся. Когда Андрей шел наверх, разговоров о психологических проблемах не было, теперь, видимо, начал о чем-то задумываться, или что-то сыграло свою роль. Сложно судить со стороны, надо спрашивать у него и команды», — сказал Ольховский «ВсеПроСпорт».