Эрика Андреева из-за травмы проиграл сестре Мирре на турнире в Штутгарте

Эрика Андреева Фото: globallookpress.com
На старте соревнований Мирра одолела старшую сестру Эрику Андрееву, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA. Эрика отказалась от борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры. У Андреевой-старшей по ходу поединка возникли проблемы с правом коленом.
Матч продолжался 41 минуту. Мирра не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
У Эрики один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.