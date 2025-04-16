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    Эрика Андреева из-за травмы проиграл сестре Мирре на турнире в Штутгарте

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    Российская теннисистка Мирра Андреева, которая является 7-й ракеткой мира, пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия).

    Эрика Андреева
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    Эрика Андреева

    На старте соревнований Мирра одолела старшую сестру Эрику Андрееву, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA. Эрика отказалась от борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры. У Андреевой-старшей по ходу поединка возникли проблемы с правом коленом.

    Матч продолжался 41 минуту. Мирра не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

    У Эрики один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

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    Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

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