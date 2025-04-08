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    Берреттини: Перестроился психологически и это помогло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Маттео Берреттини Александр Зверев
    Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о победе в матче против Александра Зверева.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    «План на игру был тот же. Я просто изменил своё отношение. Уже не бил с форхэнда и подачи так, как в предыдущие дни. Пришлось приспосабливаться к условиям.

    Должен сказать, что Саша играл просто невероятно. Очень глубоко. Много возвращал. Это было нелегко. Немного перестроился психологически. Сказал себе, что нужно быть более агрессивным. Если уж проигрывать матч, то надо было делать правильные вещи. Быть агрессивным. Вот так я немного изменился. К счастью, это сработало», — сказал Берреттини в интервью на корте.

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    Следующим соперником Берреттини станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия, 13).

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