Алькарас: Надаль и Федерер были моими кумирами

Испанецзаявил, что он хочет стать примером для подражания на корте.

«Для меня самое главное — быть хорошим человеком и добрым по отношению к другим. Я хочу быть источником вдохновения для детей, какими, например, были для меня Надаль и Федерер. Они были моими кумирами, и я всегда считал их очень открытыми и приятными людьми.

За последние 20 лет теннис сильно изменился. Мы играем в гораздо более быстром темпе, и я думаю, что этот вид спорта продолжит развиваться. Я верю, что могу изменить модель поведения на корте и за его пределами. Улыбка может быть оружием против соперников, потому что, когда я улыбаюсь, я получаю удовольствие, и именно тогда я играю в свой лучший теннис», — сказал Алькарас в интервью Louis Vuitton.

Прогнозы на теннис

Сейчас 21-летний Алькарас является третьей ракеткой мира.