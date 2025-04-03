ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милан — Интер«Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч
  • 12:51
    • Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта

    Алькарас: Надаль и Федерер были моими кумирами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Рафаэль Надаль Роджер Федерер
    Испанец Карлос Алькарас заявил, что он хочет стать примером для подражания на корте.

    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас

    «Для меня самое главное — быть хорошим человеком и добрым по отношению к другим. Я хочу быть источником вдохновения для детей, какими, например, были для меня Надаль и Федерер. Они были моими кумирами, и я всегда считал их очень открытыми и приятными людьми.

    За последние 20 лет теннис сильно изменился. Мы играем в гораздо более быстром темпе, и я думаю, что этот вид спорта продолжит развиваться. Я верю, что могу изменить модель поведения на корте и за его пределами. Улыбка может быть оружием против соперников, потому что, когда я улыбаюсь, я получаю удовольствие, и именно тогда я играю в свой лучший теннис», — сказал Алькарас в интервью Louis Vuitton.

    Прогнозы на теннис

    Сейчас 21-летний Алькарас является третьей ракеткой мира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» придется непросто в этом матче
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Минчане дадут бой ЦСКА?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • «Авангард» закончит серию на льду действующего чемпиона?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нисикори — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры