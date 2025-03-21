Джокович: Я упорно работаю на тренировках

Сербский теннисистоценил свой нынешний уровень тенниса и игровую форму

«Скажем так — я в погоне за уровнем тенниса, который хочу видеть. Я не играл на своем лучшем уровне — и даже близко к нему — в Индиан-Уэллсе и Дохе. После того, как я снялся в полуфинале Australian Open, мне пока не удалось найти желаемый уровень тенниса.

Я упорно работаю на тренировках, выкладываюсь там на полную. В итоге это даст свои плоды, я точно знаю. Надеюсь, что уже здесь. Я отлично играл в Австралии и, думаю, у меня там было довольно хорошие шансы на титул. Жаль, что все закончилось именно так», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.