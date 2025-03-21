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    Джокович: Я упорно работаю на тренировках

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович оценил свой нынешний уровень тенниса и игровую форму

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Скажем так — я в погоне за уровнем тенниса, который хочу видеть. Я не играл на своем лучшем уровне — и даже близко к нему — в Индиан-Уэллсе и Дохе. После того, как я снялся в полуфинале Australian Open, мне пока не удалось найти желаемый уровень тенниса.

    Я упорно работаю на тренировках, выкладываюсь там на полную. В итоге это даст свои плоды, я точно знаю. Надеюсь, что уже здесь. Я отлично играл в Австралии и, думаю, у меня там было довольно хорошие шансы на титул. Жаль, что все закончилось именно так», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

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