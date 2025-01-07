Синнер: С нетерпением жду старта Australian Open, посмотрим, как я справлюсь

Итальянский теннисистответил на вопрос о предстоящем защите титула на Открытом чемпионате Австралии.

«Каждый турнир "Большого шлема" уникален, особенно это чувствуется в начале сезона, потому что теннисисты работают над определёнными областями своей игры, чтобы улучшить её. На ранних стадиях турнира все более свежие, чем в конце сезона, и это осложняет задачу.

Возвращение сюда в качестве защищающегося чемпиона — это хорошее, не сравнимое ни с чем чувство. С нетерпением жду старта турнира, посмотрим, как я с этим справлюсь», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, что Australian Open стартует уже в следующий понедельник, 13 января.