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    Зверев: Мячи только усугубляют проблемы с локтем

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев выразил мнение, что ситуация в туре с мячами не изменилась. По его мнению, здоровье игроков из-за них по-прежнему находится под угрозой.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    До этого Зверев снялся с одиночного матча в четвертьфинале Объединенного кубка, где сборная Германии играла против Казахстана (1:2).

    «Мне кажется, мячи только усугубляют. Они мертвые. Я уже не знаю, как долго мы это обсуждаем. Многие игроки в настоящее время имеют проблемы с локтями, запястьями. И эта тема, которой не было 15, 20 или 10 лет назад, когда я только начинал. Я работаю над этим. Надеюсь, с каждым днем мне будет становиться лучше», — цитирует Зверева Tennis Infinity.

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