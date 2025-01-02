Зверев: Мячи только усугубляют проблемы с локтем

Немецкий теннисиствыразил мнение, что ситуация в туре с мячами не изменилась. По его мнению, здоровье игроков из-за них по-прежнему находится под угрозой.

До этого Зверев снялся с одиночного матча в четвертьфинале Объединенного кубка, где сборная Германии играла против Казахстана (1:2).

«Мне кажется, мячи только усугубляют. Они мертвые. Я уже не знаю, как долго мы это обсуждаем. Многие игроки в настоящее время имеют проблемы с локтями, запястьями. И эта тема, которой не было 15, 20 или 10 лет назад, когда я только начинал. Я работаю над этим. Надеюсь, с каждым днем мне будет становиться лучше», — цитирует Зверева Tennis Infinity.