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    Соболенко: Всегда сохраняю в себе голод и всегда жажду титулов, побед

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко дала комментарий по поводу своей мотивации продолжать побеждать.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Мотивация будет всегда. Всё равно необходимо выигрывать, придётся бороться за победы. Нужно соревноваться и каждый день доказывать, что ты находишься на своём месте не просто так и что ты этого заслуживаешь. Поэтому я всегда сохраняю в себе голод и всегда жажду титулов, побед. Победы затягивают», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

    Напомним, что Соболенко является трехкратной победительницей турниров «Большого шлема» и сейчас занимает первое место в мировом рейтинге.

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