Соболенко: Всегда сохраняю в себе голод и всегда жажду титулов, побед

Белорусская теннисистка Арина Соболенко дала комментарий по поводу своей мотивации продолжать побеждать.

«Мотивация будет всегда. Всё равно необходимо выигрывать, придётся бороться за победы. Нужно соревноваться и каждый день доказывать, что ты находишься на своём месте не просто так и что ты этого заслуживаешь. Поэтому я всегда сохраняю в себе голод и всегда жажду титулов, побед. Победы затягивают», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Напомним, что Соболенко является трехкратной победительницей турниров «Большого шлема» и сейчас занимает первое место в мировом рейтинге.