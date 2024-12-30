Димитров удачно стартовал на турнире в Брисбене

Болгарский теннисиствышел во второй круг турнира в Брисбене.

В первом круге Димитров в двух сетах одолел немца Янника Ханфмана со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Димитров девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных.

У Ханфмана четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

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Следующим соперником Димитрова станет австралиец Александар Вукич. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января.