Мирра Андреева назвала цели на новый сезон

Российская теннисисткаответила на вопрос о целях на сезон 2025 года.

«Конечно, для меня было бы здорово просто выиграть больше титулов. Неважно, на каких турнирах. Всегда приятно выиграть трофей. У меня уже есть победа на турнире WTA 250, и я была бы очень рада победить на WTA-500. Когда я это сделаю, то, конечно, буду рада выиграть "тысячник". Но если получится выиграть его до "пятисотовика", то тоже буду рада. Необязательно идти по категориям. В общем, я буду рада любому титулу.

В этом году постараюсь наслаждаться теннисом, атмосферой, насчет погоды не уверена… Наслаждаться странами, в которые приезжаю, и игрой в теннис», — приводит слова 17-летней Андреевой пресс-служба WTA.