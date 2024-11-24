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    Синнер: Защита титула — одно из лучших чувств

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Кубок Дэвиса Янник Синнер Таллон Грикспор
    Итальянский теннисист Янник Синнер дал комментарий по поводу победы на Кубке Дэвиса.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Напомним, что первая ракетка мира переиграл нидерландца Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

    Сборная Италии со счетом 2:0 переиграла команду Нидерландов и выиграла Кубок Дэвиса. Этот турнир покоряется итальянцам второй год подряд.

    «Каждый год — разные чувства. Защита титула — одно из лучших чувств. Игра Маттео Берреттини — это немного другое. Мы выложились на 100%, было много работы на тренировках и сложных решений от капитана. Мы рады уйти в межсезонье с этой дополнительной мотивацией», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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