Синнер: Защита титула — одно из лучших чувств

Итальянский теннисистдал комментарий по поводу победы на Кубке Дэвиса.

Напомним, что первая ракетка мира переиграл нидерландца Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Сборная Италии со счетом 2:0 переиграла команду Нидерландов и выиграла Кубок Дэвиса. Этот турнир покоряется итальянцам второй год подряд.

«Каждый год — разные чувства. Защита титула — одно из лучших чувств. Игра Маттео Берреттини — это немного другое. Мы выложились на 100%, было много работы на тренировках и сложных решений от капитана. Мы рады уйти в межсезонье с этой дополнительной мотивацией», — сказал Синнер на пресс-конференции.