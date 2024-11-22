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    Веснина завершила карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Веснина
    Российская теннисистка Елена Веснина решила завершить спортивную карьеру.

    Елена Веснина
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    Елена Веснина

    «Я официально завершаю свою профессиональную карьеру. Пишу это слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой.

    Спасибо моей семье, моим родителям, мужу за веру, любовь и безусловную поддержку. Теннис — самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше», — написала Веснина в соцсетях.

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    Наивысшим достижением в карьере 38-летней Весниной стала победа на Олимпиаде-2016 в женском парном разряде с Екатериной Макаровой. В паре у нее также есть три титула на турнирах «Большого шлема» и 19 трофеев на турнирах WTA.

    В 2020 году она завоевала серебро в миксте на Олимпийских играх с Асланом Карацевым. В одиночке за свою карьеру она три раза побеждала на турнирах WTA.

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