Веснина завершила карьеру

Российская теннисисткарешила завершить спортивную карьеру.

«Я официально завершаю свою профессиональную карьеру. Пишу это слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой.

Спасибо моей семье, моим родителям, мужу за веру, любовь и безусловную поддержку. Теннис — самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше», — написала Веснина в соцсетях.

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Наивысшим достижением в карьере 38-летней Весниной стала победа на Олимпиаде-2016 в женском парном разряде с Екатериной Макаровой. В паре у нее также есть три титула на турнирах «Большого шлема» и 19 трофеев на турнирах WTA.

В 2020 году она завоевала серебро в миксте на Олимпийских играх с Асланом Карацевым. В одиночке за свою карьеру она три раза побеждала на турнирах WTA.