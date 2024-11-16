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    Зверев: Тай-брейк провел на уровне ниже среднего, хотя в целом в третьем сете играл хорошо

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Тейлор Фритц Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поражении в матче полуфинала Итогового турнира АТР против Тейлора Фритца.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Здесь думал, что, если честно, второй и третий сеты провёл лучше, чем он. В третьем сете я вообще не использовал свои шансы. Мне кажется, что у меня их было более чем достаточно. Тай-брейк провел на уровне ниже среднего, хотя в целом в третьем сете играл хорошо.

    Мне некомфортно играть против него, его удар справа значительно улучшился, а его стиль игры не очень сочетается с моим. Честно говоря, это поражение очень обидно, но это был отличный сезон», — заявил Зверев на пресс-конференции.

    За победу на турнире Фритц поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

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