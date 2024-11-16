Зверев: Тай-брейк провел на уровне ниже среднего, хотя в целом в третьем сете играл хорошо

Немецкий теннисиствысказался о поражении в матче полуфинала Итогового турнира АТР против

«Здесь думал, что, если честно, второй и третий сеты провёл лучше, чем он. В третьем сете я вообще не использовал свои шансы. Мне кажется, что у меня их было более чем достаточно. Тай-брейк провел на уровне ниже среднего, хотя в целом в третьем сете играл хорошо.

Мне некомфортно играть против него, его удар справа значительно улучшился, а его стиль игры не очень сочетается с моим. Честно говоря, это поражение очень обидно, но это был отличный сезон», — заявил Зверев на пресс-конференции.

За победу на турнире Фритц поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).