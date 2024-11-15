Зверев: Синнер и Алькарас — эталоны

Немецкий теннисиствысказался о соперничестве сна Итоговом турнире АТР.

«В этот раз мы работали только над возвратом. Каспер Рууд подавал очень хорошо. Но дело не всегда в матче, который я только что сыграл или в том, который собираюсь играть позже. В основном речь о подготовке к следующему сезону.

Я хочу развивать свою игру и составить конкуренцию против Янника и Карлоса, которые в сейчас являются эталонами. Именно они выигрывают турниры "Большого шлема". Хочу присоединиться к их группе», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Напомним, что Зверев пока что еще не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР.