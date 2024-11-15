ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл КапризовНХЛ. «Миннесота» переиграла «Монреаль», «Филадельфия» вырвала победу у «Оттавы», «Даллас» разбил «Бостон»
    Все новости спорта

    Зверев: Синнер и Алькарас — эталоны

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Янник Синнер
    Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о соперничестве с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире АТР.

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    «В этот раз мы работали только над возвратом. Каспер Рууд подавал очень хорошо. Но дело не всегда в матче, который я только что сыграл или в том, который собираюсь играть позже. В основном речь о подготовке к следующему сезону.

    Я хочу развивать свою игру и составить конкуренцию против Янника и Карлоса, которые в сейчас являются эталонами. Именно они выигрывают турниры "Большого шлема". Хочу присоединиться к их группе», — приводит слова Зверева Punto de Break.

    Напомним, что Зверев пока что еще не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира АТР.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испанцы подтвердят статус фаворита
  • Дания — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Команда Карпина не заметит Бруней
  • Россия — Бруней. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команды порадуют голами
  • Португалия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.08
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Швейцария — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Пол — Тайсон
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры