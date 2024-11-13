ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная России готовится к матчамС надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией
  • 19:26
    • «Трактор» разгромил «Металлург» в КХЛ
  • 19:10
    • «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ
    Все новости спорта

    Рублев: Алькарас был сегодня лучшей версией самого себя

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Андрей Рублёв Карлос Алькарас
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о поражении от Карлоса Алькараса на Итоговом турнире АТР.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «Хороший матч. Я потерял уровень в первом сете, но во втором уровень был высокий. Из всех матчей, что мы играли, Карлос был сегодня лучшей версией самого себя. Хорошо подавал, были крутые удары. Когда Карлос играет так, как сегодня, только один-два человека могут его обыграть.

    Сейчас сложились два матча, где я сделал всё возможное. Где хотелось психануть, я сдерживался. Саша и Карлос играли хорошо, будем работать, чтобы понять, что надо улучшить, чтобы иметь шансы на победу с ними. А матчи, когда мне сносит крышу, в них о теннисе мало что можно сказать. Надо сначала научиться эмоционально вести себя правильно.

    Не допускаю мысли, что пройду дальше. Обыграл бы Карлоса, да. Сейчас отпустил. Рад, что по сравнению с прошлым годом сделал всё, что мог. В прошлом году я провалился, я сдавался во всех трёх матчах. С Карлосом я проиграл намного легче год назад, хотя тогда он играл хуже, чем сегодня», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

    Рублев потерпел второе поражение на турнире, а Алькарас одержал первую победу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Питтсбург» не потеряет очки в игре с «Детройтом»
  • «Питтсбург» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Зверев обыграет Рууда с разгромным счетом?
  • Зверев — Рууд. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
  • Казахстан — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Армения — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры