Рублев: Алькарас был сегодня лучшей версией самого себя

Российский теннисиствысказался о поражении отна Итоговом турнире АТР.

«Хороший матч. Я потерял уровень в первом сете, но во втором уровень был высокий. Из всех матчей, что мы играли, Карлос был сегодня лучшей версией самого себя. Хорошо подавал, были крутые удары. Когда Карлос играет так, как сегодня, только один-два человека могут его обыграть.

Сейчас сложились два матча, где я сделал всё возможное. Где хотелось психануть, я сдерживался. Саша и Карлос играли хорошо, будем работать, чтобы понять, что надо улучшить, чтобы иметь шансы на победу с ними. А матчи, когда мне сносит крышу, в них о теннисе мало что можно сказать. Надо сначала научиться эмоционально вести себя правильно.

Не допускаю мысли, что пройду дальше. Обыграл бы Карлоса, да. Сейчас отпустил. Рад, что по сравнению с прошлым годом сделал всё, что мог. В прошлом году я провалился, я сдавался во всех трёх матчах. С Карлосом я проиграл намного легче год назад, хотя тогда он играл хуже, чем сегодня», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

Рублев потерпел второе поражение на турнире, а Алькарас одержал первую победу.