Медведев о матче с Фрицем: Во втором сете в какой-то момент смирился с поражением

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Буду просто пытаться быть лучше в следующем матче. Не знаю, что будет. Буду пытаться исправить подачу.
Минимум два матча у меня есть или максимум. Посмотрим, что будет.
В моменте во втором сете я был очень разозлен самим собой, в голове ничего не было. Я уже тогда принял, что проиграл, когда Фриц сделал брейк-пойнт во втором сете. Надо было просто закончить матч», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
В следующем матче Медведев сыграет 12 ноября против итальянца Янника Синнера, а Фриц в тот же день встретится с австралийцем Алексом Де Минором.
Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине.