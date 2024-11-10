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    • Медведев проиграл Фрицу на старте Итогового турнира ATP
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    Медведев о матче с Фрицем: Во втором сете в какой-то момент смирился с поражением

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Тейлор Фритц Итоговый чемпионат ATP ATP
    Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фрица (4:6, 3:6) в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Буду просто пытаться быть лучше в следующем матче. Не знаю, что будет. Буду пытаться исправить подачу.

    Минимум два матча у меня есть или максимум. Посмотрим, что будет.

    В моменте во втором сете я был очень разозлен самим собой, в голове ничего не было. Я уже тогда принял, что проиграл, когда Фриц сделал брейк-пойнт во втором сете. Надо было просто закончить матч», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

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    В следующем матче Медведев сыграет 12 ноября против итальянца Янника Синнера, а Фриц в тот же день встретится с австралийцем Алексом Де Минором.

    Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине.

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