Медведев о матче с Фрицем: Во втором сете в какой-то момент смирился с поражением

Россиянинпрокомментировал поражение от американца(4:6, 3:6) в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP.

«Буду просто пытаться быть лучше в следующем матче. Не знаю, что будет. Буду пытаться исправить подачу.

Минимум два матча у меня есть или максимум. Посмотрим, что будет.

В моменте во втором сете я был очень разозлен самим собой, в голове ничего не было. Я уже тогда принял, что проиграл, когда Фриц сделал брейк-пойнт во втором сете. Надо было просто закончить матч», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

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В следующем матче Медведев сыграет 12 ноября против итальянца Янника Синнера, а Фриц в тот же день встретится с австралийцем Алексом Де Минором.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине.