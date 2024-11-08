Тренер Синнера: Янник не боится ошибаться

Тренер первой ракетки мира итальянцаДарен Кэхилл оценил характер своего подопечного.

«Во время его камбэка против Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии мы увидели всю силу Синнера и его нежелание проигрывать. Янник впитывает информацию как губка. Он не боится меняться или пробовать что-то новое, задавать себе вопросы и совершать ошибки. Многим игрокам не хватает такой смелости.

Он нашёл способ улыбаться даже в трудные времена. Дела иногда идут не так, как он хочет. Но когда на тебя смотрят 10 000 человек и, возможно, половина из них — дети, мечтающие стать такими, как он, ты находишь возможность улыбнуться», — приводит слова Кэхилла La Gazzetta dellо Sport.

Прогнозы на теннис

Синнер выступит на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).