Касаткина — Андреевой: Ты так молода и уже такая заноза, просто невероятно

Россиянкапрокомментировала победу над соотечественницейв финале турнира в Нинбо.

«Ты так молода и уже такая заноза, просто невероятно. Вижу, ты плачешь и никак не успокоишься, но это ничего — всё ещё придёт. Уверена, некоторые моменты твоего счастья мы ещё разделим вместе. Я счастлива, что ты есть в туре, рядом со мной — окей, может не та-а-ак уж счастлива, потому что с тобой так сложно играть, но это очень впечатляет.

Ты очень хороший игрок и друг. Хочу играть с тобой как можно чаще. И да — спасибо, что напомнила, как много финалов я проиграла в этом году», — сказала Касаткина после матча.

Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.