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    Медведев: С моим плечом все нормально

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о планах на оставшуюся часть сезона. На данный момент он является пятой ракеткой мира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я заявлен на турнир в Вене, но вначале поеду домой, посмотрю, как себя чувствую. Плечо — в итоге с ним всё нормально, там ничего нет, оно просто устало. Поэтому посмотрим, что я буду делать с Веной. А "Мастерс" в Париже, Итоговый турнир в Турине надо будет обязательно играть.

    Поэтому, даже если не играешь Вену — это дней пять дома и всё равно уже лететь на следующий турнир», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

    Прогнозы на теннис

    До этого Медведев на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 0:6, 3:6.

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