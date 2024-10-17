Медведев: С моим плечом все нормально

Российский теннисиствысказался о планах на оставшуюся часть сезона. На данный момент он является пятой ракеткой мира.

«Я заявлен на турнир в Вене, но вначале поеду домой, посмотрю, как себя чувствую. Плечо — в итоге с ним всё нормально, там ничего нет, оно просто устало. Поэтому посмотрим, что я буду делать с Веной. А "Мастерс" в Париже, Итоговый турнир в Турине надо будет обязательно играть.

Поэтому, даже если не играешь Вену — это дней пять дома и всё равно уже лететь на следующий турнир», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

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До этого Медведев на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 0:6, 3:6.