Соболенко победила Гауфф в полуфинале «Мастерса» в Ухане

Белорусская теннисистка(2) была сильнее американкив полуфинале турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане.

Первый тайм она уступила со счетом 1:6, но затем нашла в себе силы переломить ход игры и взять два сета с одинаковым результатом 6:4, 6:4.

Соперницы были на корте 2 часа 28 минут. За это время Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В активе Гауфф четыре эйса, 20 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Прогнозы на теннис

В решающем матче Соболенко встретится с победительницей китайского дерби седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь и Ван Синьюй.