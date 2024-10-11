Александрова пробилась в полуфинал парного турнира в Ухане

Россиянкав паре с чешкойвышли в полуфинал парного турнира серии «Мастерс» в китайском Ухане.

Они в 1/4 финала победили дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) со счетом 7:5, 6:4.

Игра длилась 1 час 39 минут. Российско-чешская пара ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных.

На счету их соперниц три двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14. Они также не сделали ни одного эйса.

Прогнозы на теннис

Теперь в полуфинале турнира им предстоит встреча с победителем противостояния между российско-казахстанской парой Ирина Хромачёва/Анна Данилина и первыми сеяными на турнире Габриэлой Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).