ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри, Пол и еще 4 боксера, которые планировали дебютировать в ММА
  • 12:32
    • Соболенко победила Френх в 1/4 финала турнира в Ухане
    Все новости спорта

    Александрова пробилась в полуфинал парного турнира в Ухане

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Катерина Синякова
    Россиянка Екатерина Александрова в паре с чешкой Катержиной Синяковой вышли в полуфинал парного турнира серии «Мастерс» в китайском Ухане.

    Екатерина Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова

    Они в 1/4 финала победили дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) со счетом 7:5, 6:4.

    Игра длилась 1 час 39 минут. Российско-чешская пара ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных.

    На счету их соперниц три двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14. Они также не сделали ни одного эйса.

    Прогнозы на теннис

    Теперь в полуфинале турнира им предстоит встреча с победителем противостояния между российско-казахстанской парой Ирина Хромачёва/Анна Данилина и первыми сеяными на турнире Габриэлой Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Босния противостоять Германии?
  • Босния и Герцеговина — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Кто одержит победу в матче Украина — Грузия?
  • Украина — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Нидерланды победят без проблем?
  • Венгрия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры