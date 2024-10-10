Алькарас обратился к Надалю: Я буду очень скучать, Рафа

Испанский теннисистподелился своими мыслями о завершении карьеры

«От ребёнка, который смотрел тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до человека, имевшего честь играть вместе с тобой на "Ролан Гаррос" и представлять Испанию на Олимпийских играх! Спасибо большое за то, что являешься примером для всех, твоё наследие неповторимо! Я буду очень скучать, когда ты уйдёшь после Кубка Дэвиса, Рафа!» — написал Алькарас в своём аккаунте в социальных сетях.

Ранее 38-летний Надаль отметил, что закончит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024. Турнир состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).