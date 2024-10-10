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    Алькарас обратился к Надалю: Я буду очень скучать, Рафа

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими мыслями о завершении карьеры Рафаэля Надаля.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «От ребёнка, который смотрел тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до человека, имевшего честь играть вместе с тобой на "Ролан Гаррос" и представлять Испанию на Олимпийских играх! Спасибо большое за то, что являешься примером для всех, твоё наследие неповторимо! Я буду очень скучать, когда ты уйдёшь после Кубка Дэвиса, Рафа!» — написал Алькарас в своём аккаунте в социальных сетях.

    Ранее 38-летний Надаль отметил, что закончит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024. Турнир состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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