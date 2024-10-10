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    Гаске завершит карьеру после «Ролан Гаррос» — 2025

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ришар Гаске
    Французский теннисист Ришар Гаске ответил на вопрос о завершении карьеры.

    Ришар Гаске
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    Ришар Гаске

    «Я думаю, что сейчас лучшее время, чтобы сделать это. Это лучший турнир для такого события. Нам, французам, повезло, что мы можем разделить такие важные моменты в родных местах.

    Финал карьеры — это всегда сложно. Мне часто говорили великие игроки из прошлого, что его нелегко объявить, а потом и пережить. Никогда не знаешь, когда, как, где… В любом случае, кажется, у меня всё идёт своим чередом», — приводит слова Гаске L'Equipe.

    Отметим, что сейчас Гаске уже 38 лет, а его карьера длится на протяжении 22 лет.

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