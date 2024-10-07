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    Сафиуллин оценил победу над Бубликом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин Александр Бублик
    Российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о победе над Александром Бубликом во втором круге турнира в Шанхае.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    «Основная задача была принимать его подачу, потому что он реально хорошо подаёт, и с задней линии стараться переигрывать его.

    У Саши не всё получалось в матче? Я бы сказал, что у него в какие-то моменты очень хорошо получалась подача, я не мог принять её просто, и буквально во втором сете при счёте 2:2 мне удалось сделать брейк, где он несколько подач со вторых сделал, где-то я хорошо первую принял.

    Он рвёт ритм, неожиданно делает укороченные из тех позиций, из которых обычно человек этого не делает. И это заставляет быть более сфокусированным, чтобы, грубо говоря, ожидать, что из этой позиции он может сейчас укоротить, то есть надо будет бежать», — сказал Сафиуллин в эфире YouTube-канала «Больше!».

    Сафиуллин вышел в третий круг и сразится с Фрэнсисом Тиафо (США).

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