Синнер: С Этчеверри был непростой матч

Первая ракетка мира итальянский теннисиствысказался про очередную победу на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

В третьем круге итальянец одолел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

«Я проиграл тяжёлый сет. Были шансы, но знаете, такие вещи могут случаться. Он провел очень-очень хороший тай-брейк. Мне пришлось это принять и начать все с нуля.

Был непростой матч как физически, так и ментально. Я очень рад, что смог его выиграть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер после победы.

Прогнозы на теннис

Следующим соперником Синнера станет победитель матча между американцем Беном Шелтоном и Роберто Карбальес-Баэной из Испании.