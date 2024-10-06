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    Синнер: С Этчеверри был непростой матч

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался про очередную победу на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В третьем круге итальянец одолел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

    «Я проиграл тяжёлый сет. Были шансы, но знаете, такие вещи могут случаться. Он провел очень-очень хороший тай-брейк. Мне пришлось это принять и начать все с нуля.

    Был непростой матч как физически, так и ментально. Я очень рад, что смог его выиграть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер после победы.

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    Следующим соперником Синнера станет победитель матча между американцем Беном Шелтоном и Роберто Карбальес-Баэной из Испании.

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