Чилич выиграл турнир в Ханчжоу и взял первый титул за два года

Хорватстал победителем турнира в Ханчжоу (Китай), призовой фонд которого составляет один миллион долларов.

В финале 35-летний Чилич выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Решающий матч продолжался 1 час 53 минуты.

Марин за это время сделал 18 эйсов и допустил 2 двойные ошибки. Оба теннисиста не отдали ни одного гейма на подаче.

Благодаря этой победе Чилич поднялся в рейтинге на 212-е место. Перед началом турнира в Ханчжоу он был за пределами топ-700.

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Чилич выиграл 21-й титул в карьере и первый с октября 2022 года. Бывшая третья ракетка мира пропустил прошлый сезон и большую часть текущего из-за травмы колена.