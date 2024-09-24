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    Чилич выиграл турнир в Ханчжоу и взял первый титул за два года

    Теннис Прогнозы на теннис Марин Чилич ATP
    Хорват Марин Чилич стал победителем турнира в Ханчжоу (Китай), призовой фонд которого составляет один миллион долларов.

    Марин Чилич
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    Марин Чилич

    В финале 35-летний Чилич выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

    Решающий матч продолжался 1 час 53 минуты.

    Марин за это время сделал 18 эйсов и допустил 2 двойные ошибки. Оба теннисиста не отдали ни одного гейма на подаче.

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    • Благодаря этой победе Чилич поднялся в рейтинге на 212-е место. Перед началом турнира в Ханчжоу он был за пределами топ-700.

    Прогнозы на теннис

    Чилич выиграл 21-й титул в карьере и первый с октября 2022 года. Бывшая третья ракетка мира пропустил прошлый сезон и большую часть текущего из-за травмы колена.

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