Чилич выиграл турнир в Ханчжоу и взял первый титул за два года

Марин Чилич Фото: globallookpress.com
В финале 35-летний Чилич выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Решающий матч продолжался 1 час 53 минуты.
Марин за это время сделал 18 эйсов и допустил 2 двойные ошибки. Оба теннисиста не отдали ни одного гейма на подаче.
Благодаря этой победе Чилич поднялся в рейтинге на 212-е место. Перед началом турнира в Ханчжоу он был за пределами топ-700.
Чилич выиграл 21-й титул в карьере и первый с октября 2022 года. Бывшая третья ракетка мира пропустил прошлый сезон и большую часть текущего из-за травмы колена.