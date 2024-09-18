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    Касаткина отреагировала на сравнения Алькараса с Надалем

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    Россиянка Дарья Касаткина высказалась по поводу того, что испанца Карлоса Алькараса сравнивают с титулованным соотечественником Рафаэлем Надалем.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Сравнения Алькараса с Надалем? Нет, Карлос другой человек. Мне вообще никогда не нравилось такие вот… Когда пытаются на молодых игроков вот это вот клеймо…

    Мне кажется, это неправильно, у нас одно время было "вторая Шарапова", "следующий Надаль", в футболе "следующий Месси", но это всё неправильно, но это как-то зачем? Во-первых, время идёт, другие времена, всё другое. Зачем вообще сравнивать новое поколение с прошлым поколением? Все индивидуальны, все разные.

    Ну, даже на корте, я не знаю, даже вайб у Алькараса и у Рафы разный. У них есть пересечение в том, что они испанцы, да, вот это да, и вамос, вот это всё эмоционально, но это больше, мне кажется, присуще их вот темпераментности, а в целом стиль игры у них абсолютно разный. Но по мне они очень разные. И мне очень нравится смотреть на игру Алькараса. Он прям зрелищный», — сказала Касаткина в эфире Youtube-канала TNNS.

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