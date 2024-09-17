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    Димитров: Люблю теннис, но я сам по себе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров
    Болгарский теннисист Григор Димитров отметил, какую роль в его жизни играет теннис.

    Григор Димитров
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    Григор Димитров

    «Я люблю теннис. Но даже если я стану величайшим игроком всех времён, всё равно не хочу, чтобы меня определял только теннис.

    Я сам по себе, и хочу, чтобы меня запомнили таким, какой я есть на самом деле. Я гораздо больше, чем теннис», — приводит слова Димитрова официальный сайт Кубка Лэйвера.

    На данный момент Димитров идет 10-м в рейтинге ATP. Ранее стало известно, что Димитров выступит на Кубке Лэйвера — 2024. Соревнования состоятся в Берлине с 20 по 22 сентября.

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